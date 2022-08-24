Музыка - это еще одно наше оружие против российской агрессии.

С начала войны в Украине многие артисты взяли себя в руки и начали выпускать новые песни, чтобы поднять боевой дух украинцев. Действительно, с музыкой в сердце легче переживать потерю близких, оккупацию родного города, разлуку с любимыми.

Сегодня, в День Независимости, предлагаем вам добавить в свой плейлист самые щемящие песни, написанные в военное время.

Кристина Соловий - "Я твоя зброя"

Певица Кристина Соловий три месяца назад заявила, что едет в благотворительный тур, во время которого будет собирать деньги на помощь Украине. В перечне ее хитов появилась песня "Я - твоя зброя", посвященная украинским защитникам.

"Сначала я хочу доказать, что уже сейчас благодаря украинским защитникам украинская культура может и будет происходить в Украине. Даже во время войны. И ни одна русня этому не сможет помешать. А после я хочу поблагодарить украинскую армию за возможность быть украинской артисткой в Украине", - сказала Соловий.

TAYANNA - "Абрикоси"

В новой песни TAYANNA пыталась передать, что с начала войны украинцы не остались одни. С нами теперь весь мир, который поддерживает нас в такое непростое время. Более того, певица уверена, что совсем скоро семьи, которых разлучила война, смогут воссоединиться.

"Як абрикоси зацвітуть, повернемося по хатам

Дикі сирени вкрай, вимили з серця жаль

Стали ми сильними, страху нема, як сталь

Нас не перемогти, на глибині душі"

А.Пономарев, М.Хома, Т.Тополя, Е.Кошевой, Ю.Ткач, П.Черный - "Україна переможе"

В этой песни звучит главная фраза, которая с начала войны на устах каждого украинца - "Русский военный корабль, иди н**уй". Артисты уверены, что совсем скоро эта убийственная война закончится, и, конечно, в ней победит Украина.

Анна Тринчер - "Рідна мати моя"

Каждый украинец знает песню "Рідна мати моя", но в исполнении Анны Тринчер она зазвучала по-новому. В клипе вместе с артисткой снялись ее мама и бабушка. Звезда довела до слез кавером на эту легендарную песню и вызвала у поклонников море воспоминаний и боли за своих самых дорогих людей.

Jerry Heil - "Мрія"

Певица Jerry Heil в песне "Мрія" вспомнила об уничтоженном самолете, городах и постоянных бомбежках. Она поет о том, что оккупанты могут разбомбить Счастье, они могут расстрелять "Мрію", но убить свободу им не удастся. Каждый будет жать, что посеял.

Вас также могут заинтересовать новости: