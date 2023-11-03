Песню "Хрещатик" украинцы впервые услышали в 1994 году.

Спустя тридцать лет Павел Зибров решил по-новому посмотреть на свой хит, который всегда был его визитной карточкой, а также заручился поддержкой проекта Kolaba, участники хорошо поработали с артистом.

В новом клипе кабриолет летит с главными героями по улицам Киева. В комментарии к клипу сказано, что "Хрещатик" воплощает в себе душу и энергию столицы Украины, где неразделимы прошлое и будущее, традиции и современные инновации.

"Эта песня-это глубокий взгляд на историю и современность города, который пересекается с невероятной музыкой Павла Зиброва и мощным текстом Юрия Рыбчинского, которые не теряют своей актуальности. История "Хрещатика" рассказывает о преданности, силе духа и вере в будущее", – говорят артисты.

Зибров и Kolaba акцентировали внимание на том, что новым вариантом хита хотят "расширить горизонты этого шедевра".

"Этот трек является символом единения и гордости для каждого украинца и тех, кто любит и ценит богатство культурного наследия", – резюмировали Зибров и Kolaba.

Напомним, недавно Павел Зибров призвал лишить Повалий украинского гражданства. Артист очень пренебрежительно отзывается о звездах-предателях, которые продолжают зарабатывать кровавые деньги в России, забыв об элементарной совести и принципиальности.

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