Свою кандидатуру представил Израиль.

Стало известно, какая страна первой выдвинула своего кандидата на Евровидение 2023. Так, 21-летняя певица Ноа Кирел представит на известном песенном конкурсе в следующем году Израиль.

На странице израильского отбора указано, что жюри выбрали певицу среди почти 80-ти других кандидатов.

Примечательно, что за несколько дней до отбора она отказалась принимать участие, затем изменила свое решение. Судьи выбрали ее кандидатуру за 1,5 часа большинством голосов.

"Для нас получение известия стало большим сюрпризом. Мы рады и благодарны за выбор Ноа. Гордимся возможностью с честью представить Израиль", – отметили представители юной исполнительницы.

Сообщается, что у себя на родине Кирел довольно известная. Несмотря на относительно юный возраст, в 2021 году она уже получила звание самой популярной певицы в Израиле, в том же году открыла международный конкурс "Мисс Вселенная".

Напомним, Великобритания просит EBU дать Украине возможность принять Евровидение-2023. Ранее вещатель заявил, что из-за невозможности обеспечения безопасности право проведение песенного конкурса переходит к стране, занявшей второе место.

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