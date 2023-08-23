Эта песня о сильных и независимых людях.

Украинская певица Злата Огневич и известная группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" запремьерили совместную песню "Народжені вільними". Это их дебютная дуэтная работа.

Премьера сингла состоялась к самому важному празднику для каждого украинца - Дню Независимости. Песня наполнена трогательностью и глубиной. Она дает веру в победу и вдохновляет двигаться только вперед к независимому будущему нашего государства.

"Это песня о нас: свободных, сильных и непобедимых. Она о тех украинцах, которые никогда не будут мириться с несправедливостью и всегда будут бороться за свою свободу, будут идти до последнего ради независимости", - поделилась Злата.

Сергей Танчинец говорит, что эта песня не похожа на все предыдущие группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Это нечто совсем другое, но то, в чем соединились два голоса - его и Златы.

"А самое главное - она имеет сильный месседж, который мы хотим донести до каждого украинца. "Народжені вільними" - это манифест сильных, независимых и свободных духом людей", - говорит Танчинец.

Песня имеет концептуальный характер и сочетает в себе элементы рока и поп-музыки. Съемки видео проходили в работающем каменном карьере, который является отражением силы и мощи.

Место для съемок артисты выбрали неспроста. На такую локацию натолкнула работа выдающегося украинского писателя Ивана Франко "Каменщики":

"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод

Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,

Бо вам призначено скалу сесю розбить".

Именно скалы в стихотворении Франка были символом несправедливости, с которыми боролись сильные и могущественные каменщики. Так и украинцы сейчас - ведут борьбу за свое независимое, свободное будущее.

Напомним, ранее Jerry Heil растрогала дуэтом с польским рэпером.

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