Они записали дуэтную песню "Любов починається".

Украинская певица Lama поразила слушателей интересной коллаборацией со своим гитаристом Ульмо Три. "Любов починається" - это интимная лирика в которой двое исполнителей, объединившись, раскрывают тайну высшей любви.

Знакомство музыкантов Lama (Наталья Дзенькив) считает судьбоносным. С первой встречи она сразу увидела в Константине Шелудько (Ульмо Три) талантливого гитариста и продюсера, затем пригласила его в свою команду, и вместе они плодотворно проработали более 10 лет.

В 2018 году Константин стал сценическим партнером Натальи в видеоработе на песню "Привіт, привіт", которая быстро набрала свою популярность и почти 4 млн просмотров на YouTube.

Музыкальная идентичность артистов повлекла за собой создание будущего хита. Константин написал композицию "Любов починається" ночью, как и полагается творческим личностям. Утром музыкант позвонил Наталье.

"Он спел её просто под гитару добавив несколько звуков. Свои ощущения я уже не припомню, но это было что-то неземное, космическое, будто сама вселенная надиктовывала ему мелодию и текст, так, как бы я создавала эту песню. Она имеет особую ценность "без украшений", без аранжировки, даже в акустическом звучании", – комментирует новую музыкальную работу Lama.

"Любов починається" - это нежная и легкая песня двух романтиков между которыми только зарождаются чувства. Чувства, которые хочется разделить только между собой, но они настолько сильны, что ими хочется поделиться со всем миром. Ощущение того, что ты достал руками до неба, стал частью вселенной и получил наивысшее наслаждение от любви - не покидает на протяжении всей композиции.

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