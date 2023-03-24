Песня получилась очень душевной.

Украинская группа KAZKA презентовала новый долгожданный трек, личную чувственную лавстори солистки Саши Зарицкой.

Откровенный рассказ о чувствах, которые спасают и дарят веру даже во времена полномасштабной войны, которая уже более года ранит сердца украинцев. Впервые Александра не просто делится историей собственных отношений, но и адресует ее конкретному человеку - первому бойфренду, с которым певица познакомила своих поклонников.

"Война научила нас не откладывать чувства на завтра. Ценить каждое мгновение, любить, искать дело мечты, создавать семьи, пространство вокруг себя, новую жизнь. Мы больше не строим причудливых планов, не тратим время на ненужных людей, не плывем по течению. Ведь жизнь одна! И она, как никогда, пульсирует в наших жилах", - сказала Саша.

Песня "Без кохання" создавалась в самое сложное время - под звуки сирен и грохот мыслей.

Реакция сети

"Хорошая песня, душевная! Очень нравится тембр голоса нашей сказочной Александры"

"Хочется слушать и слушать"

"Как всегда, шикарно"

"Будем жить и любить"

"Невероятно красивая, спасибо"

Напомним, украинцы взбунтовались из-за вирусного трека "Дика дичка" о женщинах-военных.

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