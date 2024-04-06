Лучшие украиноязычные песни народной артистки, которые сделали ее известной.

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык, 6 апреля отмечает 54-й день рождения. Она - талантливая певица, чьи песни звучат в сердцах миллионов. Ее творчество способно возбуждать, умилять и вдохновлять.

Многие хиты певицы стали настоящей классикой украинской музыки. Каждая песня отражает различные аспекты жизни, от радости до печали, и всегда имеет мощное эмоциональное звучание. Ирина Билык умело сочетает в своем творчестве красивое исполнение и глубокие тексты.

Она всегда удивляла фанатов сменой имиджа и интересными видеоклипами. На ее песнях выросло целое поколение, которое переживало радости и трудности вместе с композициями.

Как известно, Билык на сцене уже более 30 лет. За это время певица выпустила 12 альбомов и четыре сборника лучших песен.

УНИАН собрал лучшие песни исполнительницы на украинском языке, которые остаются популярными до сих пор.

10 украиноязычных хитов Ирины Билык

"Мовчати (дуэт со Скрябиным)"

"Одинокая"

"Мы будем вместе"

"Не целуй (дуэт с ТиК)"

"Лишь твоя"

"Ты мой"

"Я плыву"

"Так просто"

"Снег"

"Зима (дуэт с ТиК)"

Напомним, ранее Ирина Билык перевела хит "Мы будем вместе", посвященный Дикусару, на украинский.

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