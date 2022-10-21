Новое время требует новых песен, поэтому осовремененная Ваней "Меланколие" между строк поднимает такой важный сегодня вопрос самоидентификации.

Артист Ваня Люленов перепел на новый лад и представил клип на песню "Меланколие", один из самых больших хитов 80-х в исполнении Софии Ротару.

Народ Молдовы с Украиной — именно этот жест просматривается в новом треке Вани Люленова, который родился в Молдове, но переехал в Украину и построил здесь карьеру юмориста сначала, а потом — артиста-исполнителя собственных песен.

Люленов перепел на новый лад, с добавлением собственных куплетов и аранжировки, хорошо известную, даже культовую песню "Меланколие" — мощный хит 1980-х, одну из ключевых композиций молдавского репертуара Софии Ротару. Новое время требует новых песен, поэтому осовремененная Ваней "Меланколие" между строк поднимает такой важный сегодня вопрос самоидентификации. Стремление другого народа из бывшей советской республики к восстановлению национальной культуры, которая долгое время подвергалась нападкам со стороны России.

"Этой песней я хотел смотивировать слушателей знать и уважать свою национальную культуру. Не вестись на пропаганду. Наконец разорвать оковы "совка" и советского прошлого, эстетики СССР, ранее доминировавшей в творчестве. Кроме этого, без углубления в социально-политический контекст, моя "Меланколие" - попытка немного поднять настроение всем, кто ее услышит. Развлечь, подарить воодушевление продолжать дальше, несмотря на темноту, окружающую нас сейчас. Ведь самая темная ночь всегда перед рассветом", - говорит артист.

Он впервые презентовал "Меланколие" на одном из последних концертов в Одессе, а в ноябре ее можно будет услышать во время сольного тура исполнителя по городам Украины.

Ваня Люленов: чем он известен

История композиции Вани "Она звезда" была взята из жизни, из личной обиды, которую певец превратил на трек, который затронул сердца огромной аудитории. На одной только платформе TikTok песня стала настоящей сенсацией: пользователи сделали с ней более сотни тысяч роликов.

Иван Люленов - юморист, капитан команды "Стояновка", двукратный чемпион "Лиги смеха", участник шоу "Танцы со звездами".

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