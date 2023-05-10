Украина "подвинула" Францию.

9 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2023. После него букмекеры изменили свои прогнозы. Так, они до сих пор пророчат победу Loreen из Швеции. Несмотря на то, что певица уже побеждала в конкурсе, букмекеры уверены, что и в этот раз она может занять первое место.

На второй строчке оказался Käärijä из Финляндии. Его неудержимое выступление вызвало восторг не только у букмекеров, но и у зрителей. Его провожали со сцены бурными овациями.

А вот на третьем месте, по мнению букмекеров, может оказаться Украина, хотя еще за день до первого полуфинала она занимала четвертое место. Дуэт TVORCHI выступит сразу в финале, так как в прошлом году Украина победила на конкурсе.

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Ла Зара из Франции может занять четвертое место на Евровидении-2023. После первого полуфинала букмекеры решили, что у TVORCHI больше шансов на победу, чем у Ла Зары, поэтому и "подвинули" ее с третьего места.

А вот закрывает пятерку лидеров Бланка Палома из Испании с песней EAEA. На ее победу ставят всего 4%. Однако победит девушка или нет - станет известно 13 мая, во время гранд-финала конкурса.

Ранее стало известно представители каких стран, выступивших в первом полуфинале Евровидения-2023, прошли в финал и будут бороться за победу.

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