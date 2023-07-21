В этой видеоработе зрители увидит отсылки к песне "Зорі запалали".

Украинская группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовала новую песню "Дым" и клип к ней. В видеоработе можно увидеть отсылки к клипу "Зорі запалали".

Первый этап съемок проходил в Киеве и является отражением обыденной жизни группы. В клипе можно наблюдать, как Сергей Танчинец сидит в гримерной перед концертом, пока вокруг команда и менеджмент делают свою повседневную работу: подключают микрофон перед выходом артиста на сцену, фотографируют, занимаются бытовым райдером.

Второй этап и развязка клипа происходит на берегу Атлантического океана на живописном пляже Адрага, что в Португалии. На этом же пляже, несколько лет назад, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ отсняли видеоработу на хит "Зорі запалали". Повторяется в настоящем клипе не только локация, но и все детали. Ребята полностью воссоздали кадры из предыдущей видеоработы: та же кровать, которая стоит на том же месте, что и 5 лет назад, и такой же ракурс съемки.

Режиссер клипа Влад Разиховский комментирует клип на песню "Дым" так:

"Когда я узнал, что БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ планируют акустический благотворительный концерт в Лиссабоне, я сразу понял, что часть видеоработы на песню "Дым" нужно отснять именно там, на том же пляже, на котором мы снимали "Зорі". Предыдущая работа - о настоящей любви длиной в жизнь, а "Дым" открывает другую, однако смежную сторону человеческих переживаний.

Песня "Дым" олицетворяет чувства людей, которые держатся за надежду из последних сил. Солист группы Танчинец советует подготовить свои сердца для прослушивания.

"Эта песня - попытка передать безнадежность, боль и разочарование в определенных жизненных ситуациях. Она является выражением личных эмоций и переживаний многих людей. Переживаний, с которыми люди так или иначе сталкиваются в отношениях или же в жизни в целом".

Напомним, украинка Таня Муиньо сняла впечатляющий клип для Гарри Стайлса.

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