Украинский певец Артем Пивоваров поделился трогательным видео, на котором его маленький фанат прорывался к нему на сцену. После того, как мальчик уже появился на сцене, он занервничал.
Однако Артему удалось успокоить малыша. Он показал, где находится его мама, а потом поднес к лицу малыша микрофон. Маленький мальчик сразу же начал петь хит Пивоварова "Ой, на горі".
Стоит отметить, что Артем Пивоваров - артист, который постоянно взаимодействует со своими поклонники. За это его часто благодарят в социальных сетях, ведь каждому хочется хоть на долю секунды прикоснуться к своему кумиру.
Видео дня
Реакция сети на видео Пивоварова
- "На Артема с детками можно смотреть бесконечно"
- "Рада, что наше поколение растет именно на ваших песнях"
- "Факт остается фактом: ты невероятный"
- "Артем и дети - это любовь"
- "Маленький артист"
- "Боже, какой милый"
- "Даже мальчик знает, что песня Артема - вместо тысячи слов"
Напомним, ранее Артем Пивоваров перепел свой хит вместе с псом Патроном.