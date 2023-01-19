Малыш сначала переживал, но потом освоился на сцене.

Украинский певец Артем Пивоваров поделился трогательным видео, на котором его маленький фанат прорывался к нему на сцену. После того, как мальчик уже появился на сцене, он занервничал.

Однако Артему удалось успокоить малыша. Он показал, где находится его мама, а потом поднес к лицу малыша микрофон. Маленький мальчик сразу же начал петь хит Пивоварова "Ой, на горі".

Стоит отметить, что Артем Пивоваров - артист, который постоянно взаимодействует со своими поклонники. За это его часто благодарят в социальных сетях, ведь каждому хочется хоть на долю секунды прикоснуться к своему кумиру.

Видео дня

Реакция сети на видео Пивоварова

"На Артема с детками можно смотреть бесконечно"

"Рада, что наше поколение растет именно на ваших песнях"

"Факт остается фактом: ты невероятный"

"Артем и дети - это любовь"

"Маленький артист"

"Боже, какой милый"

"Даже мальчик знает, что песня Артема - вместо тысячи слов"

Напомним, ранее Артем Пивоваров перепел свой хит вместе с псом Патроном.

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