Певица Кристина Орбакайте представила публике новую песню, посвященную своей маме. Композиция получила название "Алла будет петь".
"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь. Пули будут в душу лететь, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь. Всем кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь", - спела Орбакайте.
На обложке ролика Кристина разместила архивное фото, где она маленькая сидит рядом со своей молодой мамой.
"Алла будет петь" - это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!" - написала Кристина в Instagram-блоге.
Реакция соцсетей
- "Спасибо, Кристина! Песни Аллы Пугачевой нужны очень многим сейчас в нашей стране и за ее пределами!"
- "Слушала и плакала, песня попала прямо в сердце! Спасибо, Кристина! Алла будет петь!"
- "Какая замечательная песня! Алла воспитала прекрасного человека"
- "Кристиночка, спасибо за эту песню! Спасибо за любовь! Алла всегда будет петь для нас! Она наше солнце, счастье, радость, любовь и жизнь!"
Напомним, дочь и внука Пугачевой проверят на финансирование ВСУ.