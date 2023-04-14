Дочь Примадонны представила новую композицию, посвященную своей легендарной родительнице.

Певица Кристина Орбакайте представила публике новую песню, посвященную своей маме. Композиция получила название "Алла будет петь".

"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь. Пули будут в душу лететь, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь. Всем кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь", - спела Орбакайте.

На обложке ролика Кристина разместила архивное фото, где она маленькая сидит рядом со своей молодой мамой.

"Алла будет петь" - это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!" - написала Кристина в Instagram-блоге.

Реакция соцсетей

"Спасибо, Кристина! Песни Аллы Пугачевой нужны очень многим сейчас в нашей стране и за ее пределами!"

"Слушала и плакала, песня попала прямо в сердце! Спасибо, Кристина! Алла будет петь!"

"Какая замечательная песня! Алла воспитала прекрасного человека"

"Кристиночка, спасибо за эту песню! Спасибо за любовь! Алла всегда будет петь для нас! Она наше солнце, счастье, радость, любовь и жизнь!"

Напомним, дочь и внука Пугачевой проверят на финансирование ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: