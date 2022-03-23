Среди приглашенных гостей, которые предварительно будут обращаться к многомиллионной аудитории, – всемирно известные группы Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, артисты Craig David, победители "Евровидения" Salvador Sobral и Netta и другие.

Украина уже в течение месяца борется против дерзкой полномасштабной агрессии РФ. Все эти дни украинская армия и народ мужественно сопротивлялись и полностью сломали планы врага.

В воскресенье, 27 марта, в 17:30 по центрально-европейскому времени из Варшавы (18:30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine – #StopWar.

Ключевые месседжи проекта – #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine. Украина защищает безопасность всего континента, принимая на себя удар всего арсенала российской военной машины. Сегодня цивилизованный мир стоит бок о бок с Украиной. Наши партнеры ввели беспрецедентные санкции против оккупанта и оказывают Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь. Эта поддержка является вкладом в будущее всего мира – если Россию не остановить в Украине, то под угрозой могут оказаться другие европейские государства. Единство и солидарность мира сейчас нужны как никогда.

Этот марафон стремится еще больше консолидировать международное сообщество в его сопротивлении российской экспансии. Украинский народ чувствует и глубоко ценит поддержку, которую оказывают наши партнеры и простые граждане иностранных государств: от товаров первой необходимости до мощной военной помощи. Но война должна закончиться как можно быстрее, а для этого необходимо еще больше поддержки для Украины и тотальное давление на агрессора.

В рамках двухчасового эфира, который будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также стриминговые платформы и соцсети, – музыканты, художники, общественные активисты, лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты будут выступать за поддержку Украины. В то же время, до, во время и после трансляции будет происходить сбор средств на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины.

В Украине телемарафон будут показывать все телеканалы и платформы, транслирующие марафон "Единые новости", среди которых вещатели 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Украина, Интер, Рада, UA: ПЕРВЫЙ, дополнительно – каналы ТЕТ, Новый, М1, НТН и К1, а также платформы Киевстар ТВ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia.

Для зрителей со всего мира трансляция будет доступна на YouTube-канале 1+1 и на международных версиях телеканалов, в частности 1+1 International, ICTV Ukraine, Интер+, Украина 24 и тому подобное.

Ведущие мероприятия – украинцы Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Среди приглашенных гостей, которые предварительно будут обращаться к многомиллионной аудитории, – всемирно известные группы Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, артисты Craig David, победители "Евровидения" Salvador Sobral и Netta и другие. Также к телемарафону присоединятся украинские исполнители, среди которых Даха Браха, Руслана, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona и другие.

Кроме этого, по случаю мероприятия во многих городах мира будут организованы фан-зоны для просмотра телемарафона.

"Все медиасообщество Украины сосредоточено над несколькими важнейшими задачами – донести всему цивилизованному миру, что Украина сейчас является для него щитом от РФ, что нам необходима своевременная поддержка и закрытие неба. И надвигающийся гуманитарный кризис, и Украине крайне нужна помощь. Поэтому мы громко говорим об этом, будем это делать в дальнейшем. С помощью журналистской работы, с помощью музыки, с помощью объединения сотен тысяч людей во всем мире", – комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media и совладелец фестиваля Atlas.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реализуется 1+1 media, командой фестиваля Atlas и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также Министерства социальной политики. Идейными вдохновителями проекта являются фестиваль Atlas и Киевстар.

"Украина делает все для того, чтобы остановить войну и прекратить кровопролитие. Чтобы освободить города из блокад, чтобы начать восстанавливать нашу страну. Организуя этот марафон, мы хотим в очередной раз подчеркнуть, что в Украине не происходит "военная спецоперация". В Украине продолжается жестокая безосновательная война, которую варварским способом начала Россия. Цивилизованный мир должен быть проактивным в вопросе защиты, поддержки и помощи Украине. Мало просто наблюдать за войной русских против украинцев из-за рубежа. Ведь наша страна защищает от Путина всю Европу. Нам нужна бесполетная зона над Украиной – закрытое небо, а также оружие. Это спасет жизни многих невинных. Поэтому месседж #CloseTheSky и #NoFlyZoneUA должен услышать мир", – прокомментировал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

"Развязав захватническую войну против Украины, враг не ожидал такую реакцию Украины и мира. Прежде всего, такого сопротивления украинцев в обороне государства, но также такой уровень разрушительных санкций международного сообщества. Благодаря системной работе Украины и мощной поддержке партнеров удалось достичь весомых результатов – Россия уже понесла большие экономические потери и оказалась в полной изоляции. Мы не останавливаемся, мы движемся вперед и мы доведем это дело до победы Украины и всего мира, который хочет жить в мире и безопасности. Этот марафон – это еще один сигнал международному сообществу: это война России против всего мира, и только вместе мы можем победить", – подчеркнул Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

"Война разрушает наши города, но она никогда не разрушит нашу волю и стремление жить в свободной стране. Национальное сопротивление объединило украинцев и весь демократический мир в общей цели – изгнать всех оккупантов с нашей земли и защитить невинных людей. Военные, волонтеры, врачи, обычные люди, которые принимают у себя дома переселенцев или выходят с украинскими флагами на марши во временно оккупированных городах, наши технические специалисты, которые работают даже под обстрелами, чтобы восстановить связь – все мы герои. Но чтобы окончательно победить нам надо еще более решительная поддержка западных партнеров и всего цивилизованного мира. И Киевстар будет призывать к этому всеми возможными способами – через поддержку таких концертов для сбора средств, работу с медиа и с нашими партнерами по всему миру", – комментирует Татьяна Лукинюк, директор по развитию продуктов на массовом рынке Киевстар.

Графическим символом телемарафона, вокруг которого строится вся визуальная коммуникация, стал подсолнух, созданный украинским художником Даниэлем Скрипником. Организаторы рассказывают, что такая коллаборация позволит достучаться до еще большей аудитории, поскольку работами Даниэля восхищаются во многих странах мира.

"Сейчас цветок подсолнечника символизирует всю Украину. Я вкладывал в него персональные символы и эмоции. Подсолнух является наблюдателем, который видит различные события вокруг. Он сенсор, испытывающий эмоции. Он визуализирует каждого, кто сталкивался с посторонними взглядами. Подсолнечник рос в разных аспектах, но именно сейчас, в самый страшный и эмоциональный момент, подсолнух раскрылся. Глядя на Украину, чувствуя каждого украинца, он просит быть замеченным всем миром. Он просит света", – рассказывает художник Даниэль Скрипник.

Организаторы отмечают, что финансовый сбор осуществляется на официальные счета в НБУ Министерства социальной политики Украины, а средства будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление одноразовой денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и тому подобное.

Подробная информация о мероприятии находится на сайте: https://saveukraine.1plus1.ua/.

Реквизиты для финансовой поддержки решения гуманитарных проблем в Украине:

UA

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA823000010000032302338301027

код ЕГРПОУ 37567866

Получатель: Министерство социальной политики Украины

EUR

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BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

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USD

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GBP

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JPY

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