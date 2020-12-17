В ролике можно увидеть актрису Кэрри Фишер, которая сыграла принцессу Лею.

В сети появилось редкое видео со съемок фильма "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар".

Читайте такжеЧто известно о расширении вселенной "Звездных войн": озвучены планы DisneyРолик опубликован на YouTube-канале Star Wars.

Как известно, пятый эпизод снимали в 1979 году в Норвегии, на экраны фильм вышел в 1980 году. Опубликованное только сейчас видео со съемок приурочено 40-летию выхода фильма.

В ролике можно увидеть исполнительницу роли Леи Кэрри Фишер, которая скончалась 27 декабря 2016 года. Она общается с коллегами в перерывах между съемками и входит в роль перед камерой.

Кроме того, в ролике Харрисон Форд путает свои слова, а Марк Хэмилл практикуется во владении лазерным мечом.

Видео со съемок "Звездных войн"

"Звездные войны": что известно о франшизе

Медиафраншиза в жанре космическая опера, включающая в себя 11 художественных фильмов (9 эпизодов основной саги, также известна как "Сага Скайуокеров" и 2 фильма "историй"), а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, игрушки и прочие произведения.

Все они созданы в рамках единой фантастической вселенной "Звездных войн", задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов и позднее расширенной.

"Звездные войны" занимают второе место в истории по общим кассовым сборам среди всех кинофраншиз. Уступает она только серии фильмов Кинематографической вселенной Marvel.

В 2020 году общая стоимость франшизы "Звездных войн" оценивалась в 70 миллиардов долларов США и в настоящее время она является пятой самой кассовой медиафраншизой.

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Автор: Катерина Шварц