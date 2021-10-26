Детали сюжета фильма держат в секрете.

Звезда "Мумии" Брендан Фрэйзер получил роль в ленте "Бэтгерл" (Batgirl) на заказ Warner Bros. злодея-социопата Светляка, увлекающегося пиротехникой.

Об этом пишет The Variety.

Детали сюжета фильма держат в секрете. Однако известно, что в центре сюжета – дочь комиссара полиции Готэма Барбара Гордон. Самого комиссара Джима Гордона сыграет Джонатан Симмонс ("Человек-паук", "Лига справедливости" Зака Снайдера).

Режиссерами фильма станут Адиль Эль Арби и Билал Фаллах ("Плохие парни на всю жизнь"), а сценаристом – Кристин Годсон ("Бамблби", "Флэш").

Читайте также"А это правда фильм ужасов?": рецензия на фильм "Хэллоуин убивает"Премьера "Бэтгерл" состоится на стриминговом сервисе HBO Max где-то в 2022 году.

Лента принадлежит к одному из крупнейших проектов комиксов DC, которые не показывали в кинотеатрах в пользу онлайн-платформы.

Кроме того, это один из немногих комиксов, посвященных продолжению истории о "Чудо-женщине", а также "Хищным птицам" Марго Робби с женщиной-супергероем в главной роли.

Брендан Фрэйзер известен, прежде всего, по роли авантюриста Рика О'Коннелла – охотника за египетскими артефактами – в серии фильмов "Мумия" (1999 год), "Мумия возвращается" (2001 год) и "Мумия: Гробница императора дракона" (2008 год).

В 2022 году планируется выход ленты Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка" с участием Фрэйзера. Всего в фильмографии актера – десятки лент, начиная с дебюта "Моя старая школа" в 1991 году.

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Автор: Яна Ставская