"Король тигров" является одним из самых популярных сериалов на Netflix.

Netflix показал трейлер второго сезона криминального документального сериала "Король тигров" об известном эксцентричном коллекционере больших кошек Джозефе Шрибвогеле (Джо Экзотик).

Ролик появился в YouTube- ты же знаешь, что это такое.

В 2019-м Джо приговорили к 22 годам за жестокое обращение с животными и незаконную продажу исчезающих видов. Тогда владелицей его "зоопарка" "Greater Wynnewood Exotic Animal Park" становится главная конкурентка Кэрол Баскин.

В трейлере представлены отрывки из интервью героев сериала, а также самого Экзотика за решеткой.

Создатели "Короля тигров" взамен обещают "новый сезон о хаосе, убийствах и безумии" с еще большим количеством разоблаченных подробностей о мотивах и секретах известных владельцев больших кошек в США.

Премьера сериала из 5 эпизодов состоится на Netflix 17 ноября.

Первый сезон "Короля тигров" показали в марте 2021 года. История об Экзотике получила положительные отзывы критиков, по рейтингам Нильсена его посмотрели 34,3 миллиона человек за первые десять дней выпуска, что является одним из самых успешных выпусков Netflix на сегодня.

В результате шоу многие из спортсменов, которые ранее владели экзотическими домашними животными, были допрошены об их действиях. В прошлом профессиональный боксер Майк Тайсон заявил, что он был "глуп" и "неправ", что в 90-х годах держал двух тигров в своем доме.

Профессиональный баскетболист в отставке Шакил О'Нил, который появляется в сериале и говорит, что купил два тигра у Джо Экзотика, заявил в интервью после выхода шоу, что "никогда не имел никаких деловых отношений с ним".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская