Зомби-хоррор "Поезд на Пусан" получит сиквел: опубликован трейлер

Сюжет будет посвящен бывшему солдату, которому придется вернутся на кишащую зомби родину.

В сети появился трейлер корейского зомби-муви «Полуостров», который станет сиквелом фильма «Поезд на Пусан».

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События «Полуострова» будут разворачиваться спустя 4 года после истории «Поезда на Пусан». Корейский полуостров опустошен вспышкой зомби-вируса. Бывший солдат Джун Сок, который сумел выбраться из зараженной местности, получил миссию вернуться назад и неожиданно столкнулся с выжившими.

Режиссером картины выступил Ён Сан Хо, ответственный за «Поезд на Пусан» и его анимационный приквел «Станция Сеул».

«Полуостров» должны были показать на Каннском кинофестивале, однако из-за эпидемии коронавируса фестиваль отменили.

Напомним, южнокорейская драма "Паразиты" стала лучшим фильмом на "Оскаре" 2020.

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