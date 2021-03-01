Сериал "Корона" и фильм "Борат-2" завоевали "Золотой глобус": список всех победителей

Мероприятие проходило по видеосвязи из двух локаций одновременно — из Нью-Йорка и из Беверли-Хиллз.

В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Читайте также"Оскар 2021": дата церемонии и номинанты на кинопремиюМероприятие проходило по видеосвязи из двух локаций одновременно — из Нью-Йорка и из Беверли-Хиллз. Лучшими фильмами объявлены «Земля кочевников», «Борат-2», «Душа» и «Минари», лучшими сериалами — «Корона», «Шиттс Крик» и «Ход королевой». Кинолауреаты «Золотого глобуса»: Лучший фильм—драма : «Земля кочевников»;

: «Земля кочевников»; Лучший фильм—комедия или мюзикл : «Борат-2»;

: «Борат-2»; Лучший актер в драматическом фильме : Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза», посмертно);

: Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза», посмертно); Лучшая актриса в драматическом фильм е: Андра Дэй («Соединённые Штаты против Билли Холидей»);

е: Андра Дэй («Соединённые Штаты против Билли Холидей»); Лучший актер в комедии или мюзикле : Саша Барон Коэн («Борат-2»);

: Саша Барон Коэн («Борат-2»); Лучшая актриса в комедии или мюзикле : Розамунд Пайк («Аферистка»);

: Розамунд Пайк («Аферистка»); Лучший актер второго плана : Даниел Калуя («Иуда и черный мессия»);

: Даниел Калуя («Иуда и черный мессия»); Лучшая актриса второго плана : Джоди Фостер («Мавританец»);

: Джоди Фостер («Мавританец»); Лучшая режиссура: Хлоя Чжао («Земля кочевников»);

(«Земля кочевников»); Лучший сценарий: «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин);

«Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин); Лучшая музыка к фильму : Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батисте («Душа»);

: Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батисте («Душа»); Лучшая песня: «Io si (Seen)» («Вся жизнь впереди»);

«Io si (Seen)» («Вся жизнь впереди»); Лучший анимационный фильм : «Душа»

: «Душа» Лучший фильм на иностранном языке : «Минари» Лауреаты «Золотого глобуса» в телевизионных категориях: Лучший телевизионный сериал (драма): «Корона»

(драма): «Корона» Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): «Шиттс Крик»;

(комедия или мюзикл): «Шиттс Крик»; Лучший актер в драматическом телесериале : Джош О`Коннор («Корона»)

: Джош О`Коннор («Корона») Лучшая актриса в драматическом телесериале : Эмма Коррин («Корона»);

: Эмма Коррин («Корона»); Лучший актер в мюзикле или комедии: Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»); Лучшая актриса в мюзикле или комедии : Кэтрин О`Хара («Шиттс Крик»);

: Кэтрин О`Хара («Шиттс Крик»); Лучший актер в мини-сериале или телефильме : Марк Руффало («Я знаю, что это правда»);

: Марк Руффало («Я знаю, что это правда»); Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме : Аня Тейлор-Джой («Ход королевой»);

: Аня Тейлор-Джой («Ход королевой»); Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме : Джон Бойега («Голос перемен»);

: Джон Бойега («Голос перемен»); Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме : Джиллиан Андерсон («Корона»);

: Джиллиан Андерсон («Корона»); Лучший мини-сериал или телефильм : «Ход королевой». Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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