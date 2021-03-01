Мероприятие проходило по видеосвязи \ фото REUTERS
В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения.
Читайте также"Оскар 2021": дата церемонии и номинанты на кинопремиюМероприятие проходило по видеосвязи из двух локаций одновременно — из Нью-Йорка и из Беверли-Хиллз. Лучшими фильмами объявлены «Земля кочевников», «Борат-2», «Душа» и «Минари», лучшими сериалами — «Корона», «Шиттс Крик» и «Ход королевой».
Кинолауреаты «Золотого глобуса»:
- Лучший фильм—драма: «Земля кочевников»;
- Лучший фильм—комедия или мюзикл: «Борат-2»;
- Лучший актер в драматическом фильме: Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза», посмертно);
- Лучшая актриса в драматическом фильме: Андра Дэй («Соединённые Штаты против Билли Холидей»);
- Лучший актер в комедии или мюзикле: Саша Барон Коэн («Борат-2»);
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Розамунд Пайк («Аферистка»);
- Лучший актер второго плана: Даниел Калуя («Иуда и черный мессия»);
- Лучшая актриса второго плана: Джоди Фостер («Мавританец»);
- Лучшая режиссура: Хлоя Чжао («Земля кочевников»);
- Лучший сценарий: «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин);
- Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батисте («Душа»);
- Лучшая песня: «Io si (Seen)» («Вся жизнь впереди»);
- Лучший анимационный фильм: «Душа»
- Лучший фильм на иностранном языке: «Минари»
Лауреаты «Золотого глобуса» в телевизионных категориях:
- Лучший телевизионный сериал (драма): «Корона»
- Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): «Шиттс Крик»;
- Лучший актер в драматическом телесериале: Джош О`Коннор («Корона»)
- Лучшая актриса в драматическом телесериале: Эмма Коррин («Корона»);
- Лучший актер в мюзикле или комедии: Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
- Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Кэтрин О`Хара («Шиттс Крик»);
- Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Марк Руффало («Я знаю, что это правда»);
- Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Аня Тейлор-Джой («Ход королевой»);
- Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Джон Бойега («Голос перемен»);
- Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме: Джиллиан Андерсон («Корона»);
- Лучший мини-сериал или телефильм: «Ход королевой».
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