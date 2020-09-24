До премьеры осталось несколько дней.

Всего несколько дней остается до грандиозной премьеры третьего сезона проекта «Женский Квартал».

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Стартует выпуск уже в эту субботу - в 22:00 на «1+1». По традиции актрисы будут много шутить об отношениях с противоположным полом и о самых распространенных среди женщин темах. Зрители увидят и подготовку свадебной церемонии, когда процессом руководит мать невесты, и миниатюру на тему сюрпризов, которые муж подготовил жене, которая, в свою очередь, терпеть не может неожиданности, и много других ярких номеров.

Также именно в этом выпуске «Женского Квартала» состоится первое появление на сцене Веры Кекелии после рождения первенца. Коллеги артистки прямо во время шоу покажут, как поздравляли ее со счастливым событием, а также споют о всех радостях материнства переделанную композицию на мотив уже известной песни NK Elefante, которая точно уйдет в народ. Кстати, одна из вокалисток проекта – Марта Адамчук в этом же выпуске представит сольную композицию в рамках своего проекта Mora.

Что касается приглашенных звездных гостей, с целым музыкально-юмористическим блоком выступит Макс Барских. А еще артист появится в одной из миниатюр с актрисами проекта. «Это мое первое участие в «Женском Квартале», но по ощущениям и атмосфере на сцене, как будто мы знакомы с актрисами очень давно и проводили вместе десятки часов вместе, - говорит певец. - Честно признаться, я обожаю компании девушек с отличным чувством юмора, с ними всегда легко, весело и непринужденно. А что касается выпуска, уверен, зритель останется приятно удивлен - будет полно сюрпризов, как музыкальных, так, кстати, и юмористических».

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Автор: УНИАН