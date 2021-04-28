Дизайнер посвятил клип всем мечтателям.

Известный дизайнер Жан Грицфельдт выпустил клип, который посвятил всем мечтателям.

В клипе продемонстрировали новую коллекцию дизайнера сезона Fashion Week 2021/2022. Интересно, что клип получил название «Мы заложники созвездий».

«Свою дебютную fashion-работу я посвящаю всем мечтателям», - сказал Жан.

Кто такой Жан Грицфельдт:

Жан Грицфельдт – один из топовых украинских дизайнеров. В его наряды одеваются большинство отечественных звезд, а его коллекции всегда дерзкие, смелые и экстравагантные. Шить красивые и модные платья Жан хотел еще с детства, поэтому направление его работы доставляет дизайнеру существенное удовольствие.

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Автор: Диана Могилевич