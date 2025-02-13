Забытая звезда 'Сумерек' сыграет сам себя в псевдобиографическом сериале об оборотнях

Тейлор Лотнер возвращается в кино.

Актер Тейлор Лотнер, сыгравший в "Сумерках", снимается в новом сериале об оборотнях на Amazon MGM Studios, который получит название "Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней".

Как сообщает Variety, после завершения съемок последнего фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер исчез из поля зрения. Поклонники строили догадки, таблоиды строили теории, но правда оказалась более дикой, чем вымысел.

"Тейлор не просто взял перерыв в работе над своим психическим здоровьем. Он готовился к своему настоящему призванию… "Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней"", - говорится в лонглайне сериала.

Видео дня

Известно, что актер сыграет самого себя. Его герой окажется втянутым в тайное общество охотников на оборотней, которым нужен его уникальный опыт. Пока он ведет свою двойную жизнь — голливудского актера днем, сверхъестественного воина ночью — Тейлор должен бороться с высшей иронией: сражаться с теми самыми существами, которые сделали его знаменитым.

"Между спасением мира, возрождением своей карьеры и влюбленностью он сталкивается с главным вопросом — что происходит, когда твоя самая большая роль становится твоим злейшим врагом?" - отмечается в лонглайне.

Напомним, ранее Тейлор Лотнер рассказал, как преодолевает семейные конфликты.

Вас также могут заинтересовать новости: