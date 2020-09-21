Сериал скоро выйдет / Скриншот YouTube
Disney показал первый трейлер сериала WandaVision, который расскажет о новых приключениях героев Элизабет Олсон и Пола Беттани.
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Сериал должен был стартовать весной 2021 года, но его перенесли на более раннюю дату, передает vertigo.
Продюсер MCU Пол Файга намекал на то, что события WandaVision станут катализатором сюжета второй части "Доктора Стрейнджа". Стоит отметить, что в Украине єтот сериал посмотреть пока практически невозможно. Так как Disney + официально у нас не работает.
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