Сериал скоро будет доступен для просмотра.

Disney показал первый трейлер сериала WandaVision, который расскажет о новых приключениях героев Элизабет Олсон и Пола Беттани.

Читайте также"Черную вдову" описали мощным фильмом о жестоком обращении с женщинами

Сериал должен был стартовать весной 2021 года, но его перенесли на более раннюю дату, передает vertigo.

Продюсер MCU Пол Файга намекал на то, что события WandaVision станут катализатором сюжета второй части "Доктора Стрейнджа". Стоит отметить, что в Украине єтот сериал посмотреть пока практически невозможно. Так как Disney + официально у нас не работает.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН