Актер исполняет роль режиссера-документалиста, который заботится о племяннике во время путешествия по США.

Независимая американская киностудия A24 представила первый официальный трейлер драмы "Давай, давай", главную роль в котором исполняет оскароносный Хоакин Феникс.

В новой ленте, которая должна стать для Феникса первым кинопроектом после "Джокера", он играет режиссера-документалиста. Главный герой отправляется в путешествие по США со своим маленьким одаренным племянником, пока отец мальчика страдает от биполярного расстройства.

Необычным режиссерским решением было сделать "Давай, давай" черно-белой.

Читайте такжеХоакін Фенікс зіграє Наполеона в історичному байопіку Рідлі СкоттаКроме Феникса, в фильме также снимаются Габриэль Хоффманн, Вуди Норман, Молли Вебстер, Джабуки Янг-Уайт и Скут Макнейри.

Режиссером и сценаристом выступил Майкл Миллс.

Изначально премьера ленты была запланирована еще на 2020 год, однако из-за всемирной пандемии коронавируса ее пришлось перенести. В итоге фильм показали только 2 сентября 2021 года на 48-м кинофестивале в Теллуриде.

Напомним, ранее стало известно о еще одном проекте с участием Феникса - это фильм Ари Астера "Бульвар разочарования" об некоем самом успешном предпринимателе всех времен.

Автор: Станислав Кожемякин