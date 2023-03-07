Фильм выйдет 21 апреля 2023 года на Apple TV+.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил первый трейлер романтической экшн-комедии Ghosted с Аной де Армас и Крисом Эвансом в главных ролях.

Судя по трейлеру, в центре сюжета окажется молодой человек Коул Ригган, который по воле случая встретил, казалось бы, ту самую – очаровательную Сэди. Между молодыми людьми завязывается милый и страстный роман, однако однажды Сэди обрывает связь с Коулом. И хотя все убеждают его, что она просто решила молча его бросить, парень отказывается в это верить и решает сделать "сюрприз" девушке, которая якобы уехала по работе в Лондон. Уже там выясняется, что на самом деле она работает на ЦРУ, и вскоре парочка оказывается втянутой в водоворот опасных приключений.

Название фильма Ghosted происходит от английского сленгового выражения ghosting, или же "гоустинг" (от английского ghost – "призрак"), и употребляется для описания ситуации, когда один человек резко и без каких-либо объяснений прекращает общаться с другим. Так что распространенный на наших просторах перевод названия фильма "Призрачные" является не совсем уместным.

Помимо де Армас и Эванса в фильме также сыграл Эдриен Броуди ("Пианист", "Полночь в Париже", "Отель "Гранд Будапешт").

Режисером фильма выступил британский актер и режисер Декстер Флетчер, который стал широко известен благодаря роли "Мыла" в фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Как режиссер он дебютировал в 2012 году с криминальной драмой "Дикий Билл". После этого он снял три успешных биографических фильма – "Эдди "Орел" о лыжнике Майкле Эдвардсе, "Богемская рапсодия" о Фредди Меркьюри и "Рокетмен" об Элтоне Джоне. Следующей работой Флетчера должен стать "Шерлок Холмс 3" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.

Фильм Ghosted выйдет 21 апреля 2023 года на Apple TV+.

Крис Эванс и Ана де Армас

Ghosted стал уже третьей совместной работой Эванса и де Армас. Так, в 2019 году вышел комедийный детектив "Достать ножи", а в 2022 году – шпионский боевик "Серый человек".

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