Это история о взрослении мальчика, наполненная мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере.

Вышел дублированный трейлер нового мультфильма от Disney и Pixar "Лука".

События мультфильма разворачиваются на живописном побережье Итальянской Ривьеры. Это история о взрослении мальчика, наполненная мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере.

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Главный герой Лука делит свои приключения со своим новым лучшим другом, но развлечениям и веселью грозит скрытый глубоко-глубоко секрет: морские чудовища из другого мира, которые живут прямо под поверхностью воды.

Фильм срежиссирован номинантом на премию «Оскар» Энрико Казароза («Луна»), а продюсером ленты стала Андреа Уоррен («Лава», «Тачки 3»).

Анимация «Лука» от Disney и Pixar выйдет в украинский прокат с 17 июня.

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Автор: Ольга Броскова