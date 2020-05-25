Сегодня станет известно имя победительницы шоу "От пацанки до барышни"

В числе претенденток на победу осталось всего четыре ученицы Школы леди - Вика Алехина, Настя Иваненко, Женя Мазур и Юля Чигринец.

Сегодня, 25 мая, в 19:00 Новый канал покажет заключительный выпуск реалити «От пацанки до барышни». Уже через несколько часов Украина узнает, кто станет победительницей четвертого сезона и получит денежный приз в размере 100 000 гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Нового канала.

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В числе претенденток на победу осталось всего четыре ученицы Школы леди - Вика #Боксерша Алехина, Настя #Мивина Иваненко, Женя #Батюшка Мазур и Юля #Бандитка Чигринец.

За 15 недель на проекте «От пацанки до барышни» девушки прошли нелегкий путь. Они вспоминали детство и пытались примириться со своим прошлым, отпускали обиды, которые им наносили близкие, и прощали собственные ошибки. Одни словом делали все, чтобы измениться и изменить жизнь к лучшему

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