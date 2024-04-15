УНИАН собрал подборку сериалов украинского производства, которые захватывают своим интересным сюжетом и известными актерами.

Украинские сериалы известны своими загадочными сюжетами, эмоциональными актерами и интересными историями. Каждый проект - это собственно маленькая мастерская искусства. Это своеобразное путешествие от тревожных драм до веселых комедий, где можно окунуться в жизнь и приключения героев, которые раскрывают свои истории.

Мы подготовили топ-5 украинских сериалов, которые вы могли пропустить, но они точно стоят вашего внимания. Это истории, которые держат в напряжении, доводят до слез и оставляют незабываемые впечатления. Среди таких сериалов, в частности "Только живи", "Круг заблуждения", "Кукушки", "Если честно" и "Успеть до 30".

"Только живи"

В военном сериале "Только живи" раскрывается история молодого режиссера Витьки, который мечтает об успехе на международных фестивалях кино. Однако его амбиции превращаются в пыль, когда в его стране начинается война, лишая его всего, что он ценил. Именно эти события ведут его к встрече с активисткой Олексой, в которую он влюбляется.

Витька переосмысливает свои ценности и важность жизни. При попытке найти Олексу, которая отправилась на фронт, Витька сам попадает в ситуацию, где приходится принимать непростые решения и действовать на грани жизни и смерти. Волонтерство перерастает в активное участие в войне, когда он присоединяется к отряду под руководством украинского командира Чумака. Это не только история о войне, но и о нахождении новых призваний, любви и понимании ценности жизни.

"Круг заблуждения"

Сериал "Круг заблуждения" открывает перед зрителем драматическую историю женщины по имени Лина, которая отчаянно стремится восстановить справедливость и вернуть свою дочь. Осужденная за убийство своего мужа, Лину оправдывают и она остается верной своим убеждениям, даже после того, как ребенка забирает ее свекровь, преследуя цель мести.

Во время своего пребывания за решеткой, Лина рожает дочь, которая попадает в приют из-за жестокости свекрови. Однако, когда Лина в конце концов выходит на свободу, она делает все возможное, чтобы вернуть своего ребенка. Главный страх Лины - это то, что ее дочь узнает о темной правде ее прошлого. В этой детективной драме Лина не только противостоит сложным жизненным обстоятельствам, но и раскрывает ложь.

"Кукушки"

В сериале "Кукушки" быть родными сестрами - это не всегда легко. Галя, Оксана и Валя - это три совершенно разных женщины со своими собственными жизненными путями и проблемами. Они не общаются между собой на протяжении многих лет и не желали бы этого делать, но война заставила их объединиться под одной крышей родного дома.

Теперь они вынуждены разобраться не только между собой, но и с другими людьми - бывшими и нынешними любимыми, друзьями и даже незнакомцами. В ролях трех неповторимых сестер выступают выдающиеся украинские актрисы - Дарья Трегубова, Карина Шереверова и Екатерина Олос. А также Роланд Мишко, Дмитрий Рыбалевский, Слава Бабенков и другие, которые помогают создать незабываемые образы и впечатления от этой драматической истории о семейных связях и женской силе.

"Если честно"

"Если честно" - это украинский ситком от Drive Production, который привлекает внимание не только своим юмором, но и звездным актерским составом. В главных ролях заслуженная артистка Украины Дарья Петрожицкая, тренеры "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин и народный артист Украины Станислав Боклан с женой Натальей Клениной. "Если честно" - это не только комедийный сериал, но и история о том, как разные личности могут найти общий язык, даже когда, кажется, что их все разделяет.

В сюжете Андрей и Инга находятся в бесконечном гендерном противостоянии, часто привлекая к своим баталиям различных персонажей: родителей, родственников, друзей, коллег по работе и даже собственные альтер эго. Даже с помощью этих экстраординарных попыток они не всегда могут решить конфликтные ситуации. Однако Андрей и Инга продолжают развенчивать стереотипы и принимать новые, несмотря на все трудности.

"Успеть до 30"

В сериале "Успеть до 30" вы встретите три разные героини, каждая из которых стоит на пороге тридцатилетия и имеет свои собственные представления об успехе и счастье. Благодаря утонченной игре актеров - Дарьи Петрожицкой, Анны Кошмал и Анастасии Остреиновой - вы окунетесь в водоворот безудержных мечтаний, смелых целей. Они влюбят вас в многогранность жизни. Сериал рассказывает о рубеже 30-ти лет, где цифры в паспорте становятся лишь условностью, что иногда мотивирует на отчаянные решения. Потрясающая телеистория вдохновит вас почувствовать всю силу собственного потенциала и пойти на встречу своим мечтам.

Также вы можете посмотреть главные кинопремьеры недели, в частности "Я и Феликс", "Восстание Штатов", "Back To Black" и австрийское кино.

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