Велма из мультика "Скуби-Ду" оказалась лесбиянкой

Героиню мультфильма официально признали лесбиянкой.

Продюсер мультфильмов по франшизе Скуби-Ду Тони Червоне заявил, что Велма Динкли - лесбиянка. Создатели мультфильма ранее намекали на это, но зрители не восприняли это всерьез.

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Сценарист Джеймс Ганн подтвердил слова Червоне. Он отметил, что также пытался намекать людям на нетрадиционную ориентацию героини.

"Я тоже пытался! В моем изначальном сценарии Велма была открытой лесбиянкой, но студия постоянно понижала и понижала градус. В итоге на это остался намек (снятая версия), потом ничего (выпущенная версия), а потом у Велмы появился парень (сиквел)", - написал Ганн.

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