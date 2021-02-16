Несколько героев первого сезона вернутся в эпизодах-флешбэках о Цинтре.

Во втором сезоне сериала «Ведьмак» покажут родителей Цириллы.

Читайте такжеРелиз "Ведьмака-2" могут перенестиОб этом пишет popcornnews.ru со ссылкой на Redanian Intelligence.

Так, несколько героев первого сезона вернутся в эпизодах-флешбэках о Цинтре.

Среди них будут родители Цириллы - исполнителей этих ролей заметили на съемочной площадке.

Барт Эдвардс и Гая Мондадори работали с режиссером Эдвардом Базалгеттом, который заявлен постановщиком пятого и восьмого эпизодов второго сезона сериала.

Сериал "Ведьмак": что известно

Американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского.

Премьера первого сезона сериала состоялась 20 декабря 2019 года.

13 ноября 2019 года официально анонсировали второй сезон, который планируется в 2021 году.

Роль главного персонажа исполнил Генри Кавилл.

Сюжет. Ведьмак Геральт из Ривии, мутант и убийца чудовищ, изо всех сил старается найти свое место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров. Однако когда судьба сводит Геральта с могущественной чародейкой Йеннифэр и юной принцессой Цириллой из Цинтры, хранящей мрачный секрет, ведьмак оказывается втянут в жестокое противостояние.

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Автор: УНИАН