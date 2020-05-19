В новом сезоне сериала The Witcher появится новый ведьмак

Во втором сезоне «Ведьмака» появится ведьмак, которого не было в играх и книгах.

Во втором сезоне сериала «Ведьмак» появится ведьмак Хемрик — персонаж, которого не было в оригинальной серии книг писателя Анджея Сапковского.

Из того, что смог выяснить сайт Redanian Intelligence и его источники, Хемрик — ведьмак из Каэр Морхен (горная крепость, в которой на протяжении нескольких веков располагалась одна из шести известных ведьмачьих школ). Хемрик — оригинальный персонаж, которого нет в книгах, поэтому непонятно, где, а точнее когда мы его увидим. Он мог бы быть частью некоторых воспоминаний, которые, возможно, продемонстрировали бы подготовку молодого Геральта, или он мог бы появиться в новых историях, которые будут существенно отличаться от книг.

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Премьера первого сезона фантастического сезона «Ведьмак» состоялась на стриминговой платформе Netflix 20 декабря 2019 года. Выход второго сезона запланирован на 2021 год.