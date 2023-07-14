Она поговорила с ведущей Екатериной Осадчой о детках-сиротах.

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась в документальном сериале ЮНИСЕФ "Семья для каждого ребенка". В первом выпуске она появилась в светло-голубом костюме из пиджака и юбки длины миди.

Дополнила она образ рубашкой и туфлями-лодочками в тон. Волосы Зеленская решила не укладывать в пучок, она лишь распустила их, заложив за ушко.

Завершали ее образ аксессуары - лаконичные серьги, обручальное кольцо и брошки на пиджаке.

Кроме того, в первом выпуске сериала снялась семья Константина и Антонины Антонюков, которые воспитывают 12 приемных детей. Они рассказали о трудностях, связанных с процессом усыновления, и признались, как им удается воспитывать столько детей.

Отметим, во время полномасштабного российского вторжения много детей лишились родителей, которых убила Россия. Кого-то из них забрали родственники, а кто-то вынужден жить в интернате. Украинские знаменитости неоднократно призывали украинцев дать шанс на счастливую жизнь деткам-сиротам.

Например, телеведущий Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной решились усыновить двухлетнего мальчика. Они уже проходят этот процесс, даже состоялось заседание суда. Однако, как оказалось, у мальчика есть серьезные проблемы со здоровьем. Но это совсем не остановило звездных супругов. Они регулярно навещают его в детдоме и готовятся забрать малыша домой.

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