Сериал «Мандалорец» от Disney возглавил топ самых востребованных на сегодня в США развлекательных франшиз. В тройку лидеров также вошли «Мстители» вселенной Marvel и шоу «Очень странные дела» от Netflix.
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Об этом сообщает Variety, ссылаясь на исследование аналитической компании National Research Group (NRG).
Отмечается, что в рамках исследования с января 2019 года были опрошены более 350 тысяч человек. Зрителям предлагали назвать «самые смелые, вдохновляющие и побуждающие к размышлениям» развлекательные франшизы. Цель опроса состояла в том, чтобы выяснить, какие франшизы имеют наибольший потенциал для долгосрочного развития.
По итогам опроса был составлен зрительский топ, в котором на 70% доминируют франшизы Disney и Marvel. На высшие позиции пробрались и самые востребованные проекты Netflix («Ведьмак», «Озарк»).
Монополию гигантов неожиданно нарушил лишь «Джон Уик» - серия боевиков с Киану Ривзом заняла четвертое место в топе, потеснив "Черную пантеру" от Marvel.
Топ 20 франшиз выглядит так:
- «Мандалорец»
- «Мстители»
- «Очень странные дела»
- «Джон Уик»
- «Чёрная пантера»
- «Стражи галактики»
- «Ведьмак»
- «Озарк»
- «Человек-паук: Через вселенные»
- «Чёрная вдова»
- «Дэдпул»
- «Тор»
- «Железный человек»
- «Марио»
- «История игрушек»
- «Доктор Стрэндж»
- «Человек-паук»
- «Тайна Коко»
- «Король Лев»
- «Гамильтон»
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