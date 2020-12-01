Монополию Disney и Netflix неожиданно нарушил "Джон Уик".

Сериал «Мандалорец» от Disney возглавил топ самых востребованных на сегодня в США развлекательных франшиз. В тройку лидеров также вошли «Мстители» вселенной Marvel и шоу «Очень странные дела» от Netflix.

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Об этом сообщает Variety, ссылаясь на исследование аналитической компании National Research Group (NRG).

Отмечается, что в рамках исследования с января 2019 года были опрошены более 350 тысяч человек. Зрителям предлагали назвать «самые смелые, вдохновляющие и побуждающие к размышлениям» развлекательные франшизы. Цель опроса состояла в том, чтобы выяснить, какие франшизы имеют наибольший потенциал для долгосрочного развития.

По итогам опроса был составлен зрительский топ, в котором на 70% доминируют франшизы Disney и Marvel. На высшие позиции пробрались и самые востребованные проекты Netflix («Ведьмак», «Озарк»).

Монополию гигантов неожиданно нарушил лишь «Джон Уик» - серия боевиков с Киану Ривзом заняла четвертое место в топе, потеснив "Черную пантеру" от Marvel.

Топ 20 франшиз выглядит так:

«Мандалорец»

«Мстители»

«Очень странные дела»

«Джон Уик»

«Чёрная пантера»

«Стражи галактики»

«Ведьмак»

«Озарк»

«Человек-паук: Через вселенные»

«Чёрная вдова»

«Дэдпул»

«Тор»

«Железный человек»

«Марио»

«История игрушек»

«Доктор Стрэндж»

«Человек-паук»

«Тайна Коко»

«Король Лев»

«Гамильтон»

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Автор: Дмитрий Захаров