Мандалорец - самая востребовання развлекательная франшиза в США / Скриншот с видео

Сериал «Мандалорец» от Disney возглавил топ самых востребованных на сегодня в США развлекательных франшиз. В тройку лидеров также вошли «Мстители» вселенной Marvel и шоу «Очень странные дела» от Netflix.

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Об этом сообщает Variety, ссылаясь на исследование аналитической компании National Research Group (NRG).

Отмечается, что в рамках исследования с января 2019 года были опрошены более 350 тысяч человек. Зрителям предлагали назвать «самые смелые, вдохновляющие и побуждающие к размышлениям» развлекательные франшизы. Цель опроса состояла в том, чтобы выяснить, какие франшизы имеют наибольший потенциал для долгосрочного развития.

По итогам опроса был составлен зрительский топ, в котором на 70% доминируют франшизы Disney и Marvel. На высшие позиции пробрались и самые востребованные проекты Netflix («Ведьмак», «Озарк»).

Монополию гигантов неожиданно нарушил лишь «Джон Уик» - серия боевиков с Киану Ривзом заняла четвертое место в топе, потеснив "Черную пантеру" от Marvel.

Топ 20 франшиз выглядит так:

  • «Мандалорец»
  • «Мстители»
  • «Очень странные дела»
  • «Джон Уик»
  • «Чёрная пантера»
  • «Стражи галактики»
  • «Ведьмак»
  • «Озарк»
  • «Человек-паук: Через вселенные»
  • «Чёрная вдова»
  • «Дэдпул»
  • «Тор»
  • «Железный человек»
  • «Марио»
  • «История игрушек»
  • «Доктор Стрэндж»
  • «Человек-паук»
  • «Тайна Коко»
  • «Король Лев»
  • «Гамильтон»

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Автор: Дмитрий Захаров