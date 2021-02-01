Женщину на неделю изолируют на острове, куда можно добраться только на лодке.

Кинофестиваль в условиях пандемии. В Швеции проведут мероприятие в присутствии только одной зрительницы. Читайте такжеКаннский кинофестиваль перенесли на лето

Об этом говорится в сюжете ТСН. Это медсестра "скорой" Лиза Энрот, которая спасает больных коронавирусом.

Ее выбрали на конкурсе среди 12 тысяч других претендентов. Женщину на неделю изолируют на острове, куда можно добраться только на лодке. Жить она будет в маяке и сама будет смотреть всю программу Гетеборгского кинофестиваля. А это аж 60 лент.

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Автор: УНИАН