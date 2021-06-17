Фильм назвали "странным" и "на удивление забавным".

Четвертая часть «Матрицы» получила подзаголовок «Воскресение» (Matrix Resurrections), а ее первый тестовый показ состоялся вечером 16 июня.

Об этом сообщает посвященный кино Twitter-аккаунт «David Manning». Из постов можно сделать вывод, что автор видел фильм сам, или общался с кем-то из зрителей.

Он назвал ленту «странной, захватывающей, на удивление забавной и крайне амбициозной». По его мнению, фильм получит смешанные отзывы, но найдет свою аудиторию.

«Определенно, это работа Ланы Вачовски на уровне «Облачного атласа», а не Ланы Вачовски уровня «Восхождения Юпитер», - прокомментировал он сценарий и режиссуру фильма.

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"Матрица-4": что известно

В 2021 году фанаты "Матрицы" смогут увидеть долгожданное продолжение культовой фантастической трилогии. Главные роли фильма снова достанутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а режиссером, как и ранее, будет Лана Вачовски.

Подробности сюжета неизвестны. Киану Ривз сообщал, что это будет «история о любви», и она не будет приквелом к оригинальной трилогии.

Премьера изначально была запланирована на конец мая 2021 года, однако в связи с тем, что съемки были приостановлены, ее несколько раз переносили. По нынешнему графику фильм должен выйти в декабре 2021 года.

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Автор: Дмитрий Захаров