Премьера прошла в BFI IMAX Waterloo на юге Лондона.

В кинотеатре BFI IMAX Waterloo, что на южном берегу Лондона, прошла премьера американской супергеройской ленты "Вечные".

На премьеру пришла исполнительница роли Тэны Анджелина Джоли и ее уже почти взрослые дети.

Для показа актриса выбрала выдержанный стиль с перчинкой – белую классическую рубашку и темную пышную юбку в пол. Образ дополнила минимальным количеством украшений – часами и золотым кольцом.

Помимо фотосессии с коллегами по фильму звезда Голливуда также снялась вместе с почти взрослыми детьми Захарой, Вивьен, Ноксом и Мэддоксом.

Стоит заметить, что на красной дорожке заметили и родную дочь актрисы Шайло Джоли-Питт. В отличие от предыдущих появлений на публике, на этот раз девушка не стала прятаться в мужской наряд, а выбрала нежное платье и обувь на высоком каблуке.

То, что Шайло думала о смене пола, не скрывали даже ее родители. Так, в одном из интервью в 2008 году Брэд Питт обмолвился, что его старшая биологическая дочь не признает пол: "Она хочет, чтобы ее называли Джоном. Джоном или Питером".

Фильм "Вечные" основан на комиксах Marvel о бессмертной инопланетной расе Небожителей, которые обитают на планете более 7 тысяч лет. Однажды им приходится объединить усилия ради спасения человечества.

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Автор: Яна Ставская