В Киеве пройдет фестиваль Вечера французского кино-2024

Знаменитые режиссеры и режиссерки, первоклассный актерский состав и уникальная возможность увидеть лучшие французские фильмы года еще до начала их проката.

С 5 по 11 декабря в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдут Вечера французского кино. Посетители события первыми в Украине увидят главные фильмы года производства Франции - шесть масштабных работ разных жанров.

Событие откроет увлекательная биографическая драма "Месье Азнавур". Она переносит на экран историю становления легендарного певца и композитора Шарля Азнавура, чьи песни исполняли Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра и Боб Дилан. Картина рассказывает о том, как сын бедных армянских беженцев становится символом Франции, преодолевая бедность, расизм и беспощадную критику. В главной роли - Тагар Рахим, звезда фильма "Мадам Паутина" от Marvel, а также "Наполеона" Ридли Скотта.

Как и в прошлом году, особое место в программе занимает новая лента Франсуа Озона, современного классика, известного своим культовым фильмом "8 женщин". В этом году покажут драму "С приходом осени" - картину, которая только недавно была представлена на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, где получила Призы за лучшие мужскую роль второго плана и сценарий. В ленте уютные каникулы в бургундской деревне превращается в жуткую игру между матерью и дочерью, когда невинный ужин обнаруживает ядовитые семейные тайны. Роли исполняют французские звезды Элен Венсан ("По божьей воле"), Жозиан Баласко ("Проклятый газон"), Людивин Санье ("Молодой папа") и Пьер Лоттен ("Люпен").

Видео дня

Еще 4 фильма - это премьеры нынешнего Каннского кинофестиваля.

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