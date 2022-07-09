Знаменитому актеру было 64 года.

Умер американский актер, звезда телесериала "Твин Пикс" Ленни фон Долен. Ему было 64.

О смерти актера сообщила его сестра Кэтрин в Facebook. При этом причину смерти актера она не сообщила.

"5 июля мир потерял замечательного человека. Он всегда во всем лидировал: это увлекательный разговор, актерское искусство или путешествие в новые места. Он любил хорошо посмеяться. Он продолжает свой духовный путь", - написала она.

Кто такой Ленни фон Долен

Ленни фон Долен родился 22 декабря 1958 года в Огасте, Джорджия.

Наибольшую известность актер получил благодаря роли Гарольда Смита в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс". Ленни фон Долен также сыграл одного из злодеев в фильме "Один дома-3", а недавно появился в сериале Сета МакФарлейна "Орвилл".

Среди картин с его участием также известны "Флэш", "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" и другие.

Сериал "Твин Пикс"

Премьера сериала состоялась 8 апреля 1990 года в США. Действие сериала происходило в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей. Основная сюжетная линия сериала в первых 16 сериях - история расследования специальным агентом ФБР Дейлом Купером шокирующего убийства старшеклассницы Лоры Палмер в городке Твин Пикс.

Премьера собрала у телеэкранов 8,15 млн зрителей. Тогда вышли 30 серий, разбитые на два сезона.

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