Ленту режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука покажут в престижной программе "Двухнедельник режиссеров" (Quinzaine des Réalisateurs).

Украинский полный метр " Памфир "режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука презентуют на Каннском кинофестивале в рамках "Двухнедельника режиссеров".

Об этом сообщили в пресс-службе фильма на Facebook.

"Памфир" - лента совместного производства Украины, Франции, Польши и Чили. В центре сюжета история мужчины из Прикарпатья, перед которым предстал выбор - либо честная, но бедная жизнь, либо возможность заработать много денег "темным путем".

Проект разработали при поддержке Украинского культурного фонда.

Сообщается, что "Двухнедельник режиссеров" в этом году состоится в Каннах с 18 по 27 мая.

Напомним, украинский фильм о Мариуполе "Почему я живой" покажут на кинофестивале в Праге.

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