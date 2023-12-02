На стриминговом сервисе можно найти и другие украинские картины.

Украинский фильм "Довбуш" про братьев-опришков Олексу и Ивана теперь можно будет посмотреть на Netflix. Насладиться картиной представится возможность перед Новым годом.

На сайте указано, что посмотреть фильм можно будет с 29 декабря 2023 года.

К слову, на Netflix есть и другие украинские картины. К примеру, с 1 декабря можно посмотреть популярный украинский мультфильм "Мавка".

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Кроме того, с 13 декабря на Netflix можно будет насладиться фильмом "Щедрик".

Фильм "Довбуш" - что известно о картине

События фильма от режиссера Олеся Санина разворачиваются в Карпатах в начале XVIII века, когда жестокость польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Братья Олекса и Иван Довбуши становятся опришками.

Они оба хотят отомстить за убийство родителей, но становятся врагами. Иван жаждет денег, а Олекса – справедливости. Именно Олекса Довбуш возглавляет восстание, а его брат погибает.

Бюджет фильма составил 122 миллииона гривень. Украинский фильм показали в Чехии, Германии, Словакии, Польше, впоследствии - в Канаде, США и других странах.

Кстати, в фильме снялся американский актер Лузер Тверски, который является прямым потомком основателя хасидского движения в иудаизме Исраэля Баал Шем Това.

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