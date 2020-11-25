Благотворительный фонд «Открытая музыка города» и Национальный симфонический оркестр Украины приглашают композиторов участие в создании нового музыкального символа страны.

В Украине состоится первый Всеукраинский конкурс композиторов «Украинская концертная увертюра» к 30-й годовщине независимости Украины.

Зачастую торжественные события в Украине начинаются с увертюры к опере «Тарас Бульба» Николая Лысенко, созданной еще в 1890 году. Известной увертюра стала в 1955-м, в её третьей редакции. За все годы независимости было немало попыток написать новую концертную увертюру, но пока ни одно музыкальное произведение не получило такой статус и популярность.

Накануне 30-й годовщины Независимости Украины благотворительный фонд «Открытая музыка города» совместно с Национальным симфоническим оркестром Украины объявляет первый Всеукраинский конкурс на написание концертной увертюры. К участию приглашаются все желающие композиторы, которые являются гражданами Украины, независимо от их возраста, статуса и места проживания.

Целью конкурса является не только создание новой современной увертюры, но и поддержка украинских композиторов, а также толчок для реализации их потенциала. Призовой фонд, предоставленный главным партнером конкурса – юридической фирмой Asters, составляет более 200 тысяч гривен (100 000 – первое место, 75 000 – второе место, 50 000 – третье место). Но главной наградой для лучших авторов станет то, что их произведения исполнит и запишет Национальный симфонический оркестр Украины, двукратный номинант на Grammy, под руководством народного артиста Владимира Сиренко.

Работы конкурсантов будет оценивать почетное жюри, в состав которого входят авторитетные музыканты страны во главе с выдающимся композитором Евгением Станковичем. В частности, художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра Украины Владимир Сиренко, главный дирижер Национальной оперы Украины Николай Дядюра, генеральный директор Национального симфонического оркестра Украины Александр Горностай и художественный руководитель и главный дирижер ансамбля солистов «Киевская камерата» Валерий Матюхин.

Регистрация и приём конкурсных партитур стартует в ноябре 2020 года и продлится до 4 апреля 2021-го на сайте благотворительного фонда «Открытая музыка города» – openmusic.city. Каждая работа будет анонимной и получит свой регистрационный номер. Члены жюри не будут знать имён авторов, что обеспечивает максимальную объективность и прозрачность при оценке.

Финальной точкой конкурса станет большой концерт 24 августа 2021 года в честь 30-й годовщины Независимости Украины, где Национальный симфонический оркестр Украины исполнит увертюру победителя.

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Автор: УНИАН