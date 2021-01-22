Победитель национального отбора на Евровидение, электро фолк-группа Go_A, которая будет представлять Украину в конкурсе в 2021 году, презентовала новую песню "Шум" и клип к ней.
Читайте такжеНа Евровидении впервые прозвучит песня на украинском - победители нацотбора Go_AТрек исполнители опубликовали на своей странице в Facebook.
"Манифест в форме музыкального видения наших предков о мироздании. Символически водим "Шум", как потребность в объединении ради общей цели. Вместе мы можем все - помним об этом и не забываем ценить то, что имеем", – отметили музыканты.
Известно, что видео было снято и смонтировано на смартфоне. Режиссеры - Иван Буянский и группа Go_A. Музыканты в клипе одеты в защитные костюмы.
Новая песня Go_A: клип
Евровидение-2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае.
- Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни.
- Победитель украинского отбора группа Go_A уже определилась с конкурсной песней.
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