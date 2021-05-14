Дважды за время участия Украины в песенном конкурсе представители страны одерживали победу.

Вскоре состоится 65-й песенный конкурс Евровидение. В этом году он пройдет в нидерландском городе Роттердаме. Украина на Евровидении представлена с 2003 года и доныне. Были в истории нашей страны как победы, так и не слишком удачные выступления на данном музыкальном конкурсе.

Евровидение 2003: Александр Пономарев

Первым от Украины принял участие в песенном конкурсе известный певец Александр Пономарев. Евровидение 2003 года принимала Латвия и на сцене в Риге Пономарев исполнил композицию под названием Hasta la Vista. В итоге артист занял 14-е место.

Евровидение 2004: Руслана

Второй раз приехав на песенный конкурс, Украина одержала победу. В жаркой Турции певица Руслана "зажгла" на сцене в Стамбуле. С песней Wild Dances (Дикие танцы) артистка набрала 280 баллов и Украина получила право принимать следующий конкурс.

Евровидение 2005: "Гринджолы"

Юбилейное, 50-е Евровидение, проходило в Киеве. Украину представляла ивано-франковская группа "Гринджолы". С песней "Разом нас багато" они заняли лишь 19-е место.

Евровидение 2006: Тина Кароль

Певица Тина Кароль боролась за победу в конкурсе в солнечной Греции с зажигательной композицией "Show Me Your Love". В результате артистка получила 145 баллов и заняла 7-ю строчку в рейтинге.

Евровидение 2007: Верка Сердючка

На конкурсе в Хельсинки (Финляндия) Украину презентовал Андрей Данилко в образе Верки Сердючки с песней "Dancing Lasha Tumbai". Вокруг песни Сердючки тогда возник скандал, ведь определенные слова ее песни перекрутили в Russia goodbye. И все же украинский артист занял почетное 2-е место на конкурсе.

Евровидение 2008: Ани Лорак

На Евровидении, проходившем в Сербии, Украину представляла певица Ани Лорак. Артистка исполнила песню "Shady Lady", получив 2-е место. Сейчас Ани Лорак живет и гастролирует по стране-агрессоре России. В Украине опальная певица в последний раз выступала в ноябре 2014 года.

Евровидение 2009: Светлана Лобода

На конкурсе в Москве от Украины приняла участие певица Светлана Лобода с композицией Be My Valentine!" и оказалась на 12-м месте в рейтинге. С началом российской агрессии в Украине артистка продолжает активную концертную деятельность в этой стране.

Евровидение 2010: Alyosha

В Норвегию на конкурс от Украины поехала певица Alyosha. Сначала исполнительница должна была выступать с песней "To be free", однако та не отвечала требованиям конкурса. Поэтому на сцене в Осло артистка спела проникновенную песню "Sweet people", принеся Украине 10-е место на музыкальном шоу.

Евровидение 2011: Мика Ньютон

Певица Мика Ньютон на конкурсе в Дюссельдорфе (Германия) попала в пятерку лучших. Песней "Angel" она завоевала 4-е место. Выступление артистки сопровождалось песочной анимацией, которую исполнила Ксения Симонова.

Евровидение 2012: Гайтана

На сцене Евровидения, который проходил в Баку (Азербайджан), певица Гайтана исполнила песню "Be my guest". В итоге исполнительница получила 65 баллов и заняла 15-е место на музыкальном конкурсе.

Евровидение 2013: Злата Огневич

Участие певицы Златы Огневич на конкурсе в шведском Мальме принесло Украине 3-е место. Исполнительница презентовала на сцене свою песню "Gravity" с волшебным номером, получив за выступление 214 баллов.

Евровидение 2014: Мария Яремчук

Соревноваться от Украины на конкурс в Дании поехала певица Мария Яремчук. Копенгагенскую сцену она покоряла драйвовой песней "Tick-Tock". В итоге Яремчук получила 113 баллов и 6-ю строчку в списке конкурса.

Евровидение 2015

В этом году Украина отказалась от участия в песенном конкурсе. Такое решение было принято в связи со сложной ситуацией в стране, необходимостью экономить и переходом на общественное вещание.

Евровидение 2016: Джамала

Вернувшись на конкурс, Украина во второй раз триумфировала на Евровидении. Еще одну победу стране принесла певица Джамала. На конкурс в Швецию она повезла песню "1944", на написание которой исполнительницу вдохновил рассказ бабушки о депортации крымских татар. За чувственную композицию артистка получила 534 балла и одержала победу для Украины.

Евровидение 2017: O.Torvald

После победы Джамалы на киевской сцене в 2017 году нашу страну презентовала рок-группа O.Torvald. На сцене Евровидения она исполнила песню "Time". По результатам общего голосования членов жюри и телезрителей, группа получила 36 баллов и заняла 24-е место.

Евровидение 2018: MELOVIN

На конкурс в португальский Лиссабон от Украины ездил певец MELOVIN (Константин Бочаров). Украинец выступал с песней "Under The Ladder". В итоге исполнитель оказался на 17-м месте со 130 баллами.

Евровидение 2019

В национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году одержала победу певица MARUV. После такого выбора в сети все чаще началась появляться информация, что у певицы запланированы гастроли в стране-агрессоре России. Национальной общественной телерадиокомпании Украины не удалось прийти к согласию с MARUV и в том году Украина так и не приняла участия в Евровидении.

Евровидение 2020

Песенный конкурс Евровидение 2020 года должен был пройти в Нидерландах. От Украины на конкурс была выбрана группа Go_A. Однако из-за пандемии коронавируса Евровидение в том году не состоялось и было перенесено на следующий год.

Евровидение 2020: Go_A

В этом году конкурс таки состоится в том же нидерландском Роттердаме. Украину на Евровидении, как и планировалось в предыдущем году, представит группа Go_A. Впервые на Евровидении Украина будет звучать полностью на украинском языке, ведь группа исполнит песню "Шум" ("SHUM"). Стартует конкурс 18 мая, тогда же на сцене выступит Go_A.

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Автор: Алина Вишневская