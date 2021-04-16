Девушка рассталась с Богданом два года назад, по ее словам, она отпустила эти отношения.

Участница «Холостяка-11» 28-летняя Анна Богдан рассказала всю правду об отношениях с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

Своими откровениями она поделилась в эфире ток-шоу "Как выйти замуж?".

Читайте также"Холостяк-11": что ждет зрителей в 7 выпускеПо словам девушки, она познакомилась с Андреем Богданом в неком заведении. Сначала он совсем не понравился Анне. Но позже он попросил девушку помочь ему выбрать одежду, она согласилась. Затем была экскурсия в Чернобыль и многие общие интересы.

"В Киеве мы расписывались, это было 3 сентября. Я так рыдала, я не видела ничего", - поделилась Богдан.

Пара развелась в 2019 году. После развода они не видятся и не общаются, это была инициатива девушки.

«У меня небольшая чаща терпения. Терпеть я не умею... Мне тяжело давалось это решение, я любила этого человека», - рассказала Анна.

Она говорит, что бывший супруг сильно ее ревновал, просил не работать.

Девушка объяснила, что решила не менять фамилию из-за волокиты с документами.

Анна говорит, что никакого физического насилия в отношениях с Богданом не было.

Что известно об участии Анны Богдан в "Холостяке"

В шоу "Холостяк-11" принимает участие Анна Богдан - бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Девушка рассказала, что бывший муж уже через 3 месяца после знакомства сделал ей предложение, на которое она тогда согласилась.

Девушка пришла на шоу "Холостяк-11", чтобы побороться за сердце Михаила Заливако.

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Автор: Ольга Робейко