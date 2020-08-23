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Появился первый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

10:59, 23 августа 2020
Кино и музыка
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Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube

Согласно сюжету, Готэм прокатится волна убийств, которые будут связаны с прошлым Уэйна. А само действие будет происходить спустя два года после его начала пути как Бэтмена.

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Автор: УНИАН

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