Появился первый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Премьера запланирована на 2021 год.

DC FanDome представил первый трейлер фильма "Бэтмен". Главную роль сыграет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон.

Согласно сюжету, Готэм прокатится волна убийств, которые будут связаны с прошлым Уэйна. А само действие будет происходить спустя два года после его начала пути как Бэтмена.

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Автор: УНИАН