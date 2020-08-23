Появился первый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном
10:59, 23 августа 2020Кино и музыка
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Премьера запланирована на 2021 год.
Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube
DC FanDome представил первый трейлер фильма "Бэтмен". Главную роль сыграет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон.
Согласно сюжету, Готэм прокатится волна убийств, которые будут связаны с прошлым Уэйна. А само действие будет происходить спустя два года после его начала пути как Бэтмена.
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