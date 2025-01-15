Три лучших фильма о любви 2024 года: их должна посмотреть каждая девушка

Эти фильмы растрогают вас до глубины души.

В 2024 году вышло несколько фильмов о любви. Местами они сложные, местами - вдохновляющие, а могут быть и триггерными. Каждый в них увидит что-то свое, но равнодушным они не оставят никого.

"Брось, если любишь"

Этот фильм снят по мотивам книги "Брось, если любишь" Колин Гувер. Это рассказ об абьюзивных отношениях, но с хорошим окончанием. Девушка Лили смогла спасти себя от мужа, который морально и физически над ней издевался, и обрести настоящую любовь, которая вылечила все ее травмы и подарила надежду на светлое счастливое будущее.

"Мысль о тебе"

Этот фильм рассказывает об отношениях 40-летней женщины и 24-летнего парня. Несмотря на то, что мы живем в современном мире, такие пары все еще сталкиваются с осуждением общественности. Но разве большая разница в возрасте способна разрушить любовь? Главные актеры пытаются скрыть свои чувства, но удастся ли им это?

"Соперники"

Фильм "Соперники" рассказывает о теннисистке, которая стала жестким тренером. Ее супруг также профессионально занимался этим видом спорта, но у него начали опускаться руки после ряда поражений. Женщина находит способ помочь любимому, но ситуация обостряется, когда его следующим соперником становится экс-возлюбленный девушки.

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