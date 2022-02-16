В украинский прокат фильм Кеннета Браны выйдет 10 марта 2022 года.

Вышел украинский трейлер музыкальной исторической драмы "Белфаст" (Belfast) от Кеннета Браны ("Генрих V", "Тор", "Смерть на Ниле"), являющийся одним из главных претендентов на "Оскар" 2022 года.

Как сообщает B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 10 марта 2022 года.

"Белфаст" основан на личном опыте режиссера Кеннета Браны и рассказывает о жизни семьи протестантов в Белфасте (Северная Ирландия) с точки зрения их 9-летнего сына Бадди на фоне беспорядков, происходивших в 1969-1970 годах. Мальчик вынужден учиться жить в мире, который в один момент стал другим. Все, к чему он привык, никогда не будет таким, как раньше. Неизменными остаются только радость, смех, музыка и настоящая магия кино.

Главные роли в фильме исполнили Джуди Денч ("Умри, но не сейчас", "Дж. Эдгар", "Убийство в "Восточном экспрессе"), Джейми Дорнан ("50 оттенков серого", "Антропоид", "Турист"), Киаран Хайндс ("Нефть", "Игра престолов"), Катрина Балф ("Ford против Ferrari", "Чужестранка"), Колин Морган ("Мерлин", "Корона") и дебютант Джуд Гилл.

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Отметим, "Белфаст" уже попал в разнообразные списки самых лучших фильмов 2021 года, а также получил немало престижных наград и номинаций. В частности, у фильма уже есть "Золотой глобус" за лучший сценарий (всего у него было семь номинаций). Также "Белфаст" претендует на семь "Оскаров", в том числе в главных категориях.

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