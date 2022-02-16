Вышел украинский трейлер музыкальной исторической драмы "Белфаст" (Belfast) от Кеннета Браны ("Генрих V", "Тор", "Смерть на Ниле"), являющийся одним из главных претендентов на "Оскар" 2022 года.
Как сообщает B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 10 марта 2022 года.
"Белфаст" основан на личном опыте режиссера Кеннета Браны и рассказывает о жизни семьи протестантов в Белфасте (Северная Ирландия) с точки зрения их 9-летнего сына Бадди на фоне беспорядков, происходивших в 1969-1970 годах. Мальчик вынужден учиться жить в мире, который в один момент стал другим. Все, к чему он привык, никогда не будет таким, как раньше. Неизменными остаются только радость, смех, музыка и настоящая магия кино.
Главные роли в фильме исполнили Джуди Денч ("Умри, но не сейчас", "Дж. Эдгар", "Убийство в "Восточном экспрессе"), Джейми Дорнан ("50 оттенков серого", "Антропоид", "Турист"), Киаран Хайндс ("Нефть", "Игра престолов"), Катрина Балф ("Ford против Ferrari", "Чужестранка"), Колин Морган ("Мерлин", "Корона") и дебютант Джуд Гилл.
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Отметим, "Белфаст" уже попал в разнообразные списки самых лучших фильмов 2021 года, а также получил немало престижных наград и номинаций. В частности, у фильма уже есть "Золотой глобус" за лучший сценарий (всего у него было семь номинаций). Также "Белфаст" претендует на семь "Оскаров", в том числе в главных категориях.