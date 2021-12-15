За три недели после выхода сингла количество звонков в службу поддержки выросло на 27%.

Австрийские исследователи выяснили, что трек американского рэпера Logic помог в свое время снизить уровень самоубийств в США.

Название трека может показаться странным, так как в нем использованы только цифры - "1-800-273-8255". Однако же это номер американской Национальной телефонной линии по предотвращению самоубийств. По данным исследования, результаты которого опубликовали в британском научном журнале The BMJ, после выхода трека количество обращений на горячую линию службы выросло.

Logic выпустил свою песню в апреле 2017 года. В клипе, который вышел четыре месяца спустя и с тех пор набрал более 419 миллионов просмотров на YouTube, изображен молодой парень. Он борется с дискриминацией и издевательствами со стороны сверстников и взрослых за то, что он гей. Он готовится к самоубийству, но в конце берет свой телефон и звонит в службу оказания психологической помощи. Этот звонок стал поворотным моментом на пути к преодолению кризиса. Песня, которую СМИ назвали "гимном предотвращения самоубийств", вошла в топ-10 музыкальных чартов Billboard Hot 100 в США.

По данным Службы предотвращения самоубийств США, за три недели после выхода сингла количество звонков на горячую линию выросло на 27%, а на сайт организации зашло на 100 тысяч человек больше, чем раньше.

Читайте такжеПевец Эд Ширан снял свой клип в Киеве и похвалил УкраинуИсследователи же утверждают, что за 34-дневный период после трех событий, вызвавших наибольшее внимание общественности к треку (выпуск песни, выступление рэпера на MTV Video Music Awards 2017 и Grammy Awards 2018), телефонная линия получила более 9915 звонков, что на 6,9% превзошло ожидаемое количество, а показатели самоубийств за тот же период сократились на 5,5%.

"Эффективность песни для звонков на телефон доверия - новое открытие. Результаты показывают, что можно продвигать помощь в преодолении суицидных кризисов в отсутствии негативных новостей и указывают на то, что количество самоубийств потенциально может быть уменьшено с помощью профилактических кампаний, таких как песня Logic", - отмечают ученые.

Исследователи обратили внимание на возможное возникновение "эффекта Папагено". Это социальное явление, при котором намеревавшиеся совершить суицид отказываются от своей идеи после сообщений в медиа о возможных путях преодоления психологических кризисов.

Напомним, ранее рэпер Тревис Скотт рассказал, почему не останавливал концерт, на котором погибли 10 человек во время давки.

По его словам, иногда случается, что люди теряют сознание во время концертов, но он не догадывался, что могла произойти такая трагедия.

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Автор: Екатерина Малюга