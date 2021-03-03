Релиз фильма запланирован на начало мая 2022 года.

Стало известно, кого сыграют актеры Мэтт Дэймон, Люк Хемсворт и Мелисса Маккарти в фильме «Тор: Любовь и гром».

Читайте такжеСериал "Корона" и фильм "Борат-2" завоевали "Золотой глобус": список всех победителей (фоторепортаж, видео)Новые фото со съемок ленты опубликовал Legion-Media, пишет Popcornnews.

Отмечается, что на снимках Дэймон и старший Хемсворт предстали в той же самой одежде, какую носили Крис Хемсворт (Тор) и Том Хиддлстон (Локи) во время сцены смерти Одина, а также последующей схватки с Хелой (Кейт Бланшетт) в «Торе: Рагнарек». То есть, актеры вернутся к ролям асгардских лицедеев, которых они играли в триквеле.

А вот Хелу сыграет Мелисса Маккарти, это будет ее дебют в киновселенной Marvel.

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Тора в новом фильме снова сыграет Крис Хемсфорт.

В картине появится Кристиан Бэйл в роли антагониста.

Известно об участии в ленте Натали Портман, Тесси Томпсон и Тайки Вайтити, который еще выступит и в качестве постановщика картины.

Съемки должны были стартовать летом 2020 года. Однако планы нарушила пандемия коронавирус. В результате студия Marvel перенесла релиз фильма на начало мая 2022 года.

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Автор: УНИАН