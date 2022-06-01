Эти киноленты помогут скрасить досуг со своими малышами.

В Международный день защиты детей УНИАН предлагает 5 фильмов, которые можно посмотреть с детьми. Отличная возможность побыть вместе и отвлечься от повседневных забот.

Большой красный пёс Клиффорд

Школьнице по имени Эмили спасатель животных подарил маленького очаровательного щенка с красной шерстью. Однако проснувшись однажды утром, Эмили обнаружила у себя дома огромного трехметрового пса! Мама в командировке, поэтому вместе с четырехлапым другом девочку ждут незабываемые приключения.

Путь домой (2019)

Питомцы очень скучают по своим хозяевам, когда те не рядом. История Беллы, которая преодолеет сотни километров, чтобы вернуться домой - трогательная и невероятно интересная.

Кролик Питер / Кролик Питер 2

Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер. Он лишился родителей и стал главой семейства, помогая своим младшим кроликам-братикам и кроликам-сестричкам.

Питер поставил перед собой амбициозную цель - пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

Тайная жизнь домашних животных / Тайная жизнь домашних животных 2

Данный фильм расскажет о том, что делают питомцы, пока хозяева на работе. Нет, они не спят и не ждут, пока те вернуться и их покормят. У них бурлит настоящая жизнь с захватывающими приключениями.

Король Лев

У величественного Короля-Льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Будучи совсем маленьким, малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, который мечтает отобрать будущую власть Симбы.

Напомним, названы топ-5 добрых фильмов о животных для семейного просмотра.

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