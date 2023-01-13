Эти фильмы напугают вас до учащенного пульса.

Пятница 13-го считается мистическим днем, когда происходят какие-то страшные вещи. Суеверные люди опасаются этого дня, а те, кто любят адреналин, наоборот щекочут себе нервы.

Предлагаем вам посмотреть пять лучших триллеров, которые заставят вас спать с включенным светом в эту зловещую ночь.

"Окулус"

В детстве брат и сестра стали свидетелями убийства родителей призраком из зеркала, но обвинили в этом именно маленького напуганного мальчишку. После того, как он вышел из тюрьмы, сестра пытается убедить его, что на самом деле это не он совершил убийство одного из родителей, а виной тому паранормальные явления. Он сначала пытался противиться, пока не понял, что сестра таки была права. И когда они решают воспроизвести события прошлых лет, парень вновь рискует оказаться за решеткой.

"Воспламеняющая взглядом"

Когда-то главный герой и его жена приняли участие в испытаниях психотропного вещества, в результате чего приобрели сверхъестественные способности. Их дочь унаследовала их способности, и теперь она взглядом может зажигать любой предмет. Спецслужбы охотятся за девочкой, чтобы воспользоваться ее способностями, но отец любыми способами пытается спрятать ее, ведь последствия такой ее способности могут стать трагическими.

"Проклятие плачущей"

Ла Йорона когда-то в порыве ревности утопила своих детей, а потом и сама бросилась в реку. Таким образом она хотела наказать себя за содеянное, но ее душа не погибла, а приобрела другую форму. Она стала призраком, и теперь убивает детей в порыве страшного отчаяния. Атмосферы фильму добавляет то, что главная героиня постоянно воет и плачет.

"Старики"

Семейная пара забирает из дома престарелых пожилого отца. В честь этого они устраивают шумную вечеринку, но у судьбы на них другие планы. Их жизнь превращается в кошмар, когда из того же дома сбегают другие старики и устраивают в их поселке настоящее месиво с кровью и болью.

"Варвар"

Прибыв в Детройт на собеседование по работе, девушка обнаруживает, что в забронированном ею доме уже живёт парень. Согласившись всё же остаться на ночевку, она вскоре обнаруживает в подвале секретную дверь, а за ней - тайны, которые лучше не знать. Главная героиня подвергается серьезной опасности. Удастся ли ей спастись из этого ада?

Ранее УНИАН назвал топ-5 лучших романтических фильмов.

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